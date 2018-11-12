Производство на «АрселорМиттал Темиртау» из-за ЧП практически остановлено. Об этом в кулуарах правчаса в мажилисе сообщил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер.

«По Темиртау работает сегодня комиссия по расследованию. Ее возглавляет председатель комитета промышленной безопасности МИР РК. Происшествием нанесен серьезный урон коммуникациям. Производство чугуна на 90% приостановлено, стали – на 100%», - сказал Беккер.

Он уточнил, что «коммуникации пострадали от несколько сотен метров до нескольких километров, пострадали воздуховоды, трубопроводы, кабельные линии».

«Поэтому решают вопрос обеспечения замены этих коммуникаций. О результатах доложим позже, когда будут четко установлены причины, виновные лица», - сказал он.

Как сообщалось, в субботу на комбинате произошло обрушение трубопроводов сжатого воздуха со стороны кислородного цеха, в результате чего произошло возгорание трубопровода газа, расположенного возле цеха обжига известняка. В МИР сообщали, что повреждены конструкции здания конвертерного цеха с падением мостового крана, машина непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ-2), на МНЛЗ-3 повреждена водоподготовка, сопутствующие трубопроводы (воды, пара, газа), кабельная продукция.

«Приостановлена работа конверторного цеха, цеха обжига известняка, всех прокатных цехов (листопрокатных цехов-1,2,3, ЦГЦА), доменный цех на тихом ходу», ­ - отмечалось в сообщении.

Жертв среди работников цеха нет.