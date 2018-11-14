В этом году были открыты 2 колонии, но они уже заполнены
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В российских колониях для экс-полицейских закончились места
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

В России исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены, сообщает Lenta.ru. Как заявил заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, необходимо строить новые.

«Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников [правоохранительных органов и приравненных к ним]. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», - сказал Максименко.

По его предположениям, рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями.

«Идет очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем все новые и новые», - пояснил замначальника ФСИН.

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