В российских колониях для экс-полицейских закончились места

В России исправительные колонии для бывших сотрудников полиции заполнены, сообщает Lenta.ru . Как заявил заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, необходимо строить новые.

«Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников [правоохранительных органов и приравненных к ним]. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», - сказал Максименко.

По его предположениям, рост числа осужденных силовиков связан с антикоррупционными мероприятиями.

«Идет очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем все новые и новые», - пояснил замначальника ФСИН.