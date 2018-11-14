Руководители и замы десяти антимонопольных департаментов получили выговоры

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов объявил выговоры руководителям и заместителям руководителей антимонопольных департаментов в регионах. Глава департамента по Мангистауской области освобожден от должности, сообщила пресс-служба МНЭ.

«В рамках исполнения поручения главы государства, данном на заседании Совета безопасности в Акорде 7 ноября в части наведения порядка в работе антимонопольного ведомства, министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассмотрел вопрос по привлечению к ответственности должностных лиц Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики и его территориальных подразделений по нарушениям, выявленным Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в сфере тарифообразования на коммунальные услуги», - говорится в сообщении.

Таким образом, применена мера наказания в виде объявления выговора в отношении замруководителей департаментов Комитета по Павлодарской, Акмолинской, Кызылординской, Алматинской области и по городу Шымкент, руководителей департаментов по Жамбылской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Караганлинской областей и по городу Астана. Между тем освобожден от занимаемой должности руководитель департамента по Мангистауской области.

Кроме того, выговор объявлен вице-министру национальной экономики Серику Жумангарину, курирующему вопросы антимонопольного ведомства и председателю комитета Майтиеву Азамату.

Напомним, на Совбезе глава государства назвал «преступлением» повышение тарифов на коммунальные услуги. Он заявил, что «этим вопросом плохо занимается министерство национальной экономики, и его антимонопольщики не справляются». Назарбаев поручил премьер-министру разобраться с деятельностью антимонопольного комитета и дать оценку эффективности работы на уровне всех региональных антимонопольных ведомств.