Нацбанк вводит механизмы принудительной реструктуризации обязательств банков. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, выступая на VIII Конгрессе финансистов Казахстана в четверг в Алматы.

«Мы переходим на режим разрешения и урегулирования проблемных банков (Recovery and Resolution tools), который предусматривает механизмы принудительной реструктуризации обязательств банка. Эти нововведения внедряются в казахстанскую практику с учетом международного опыта, реализованного в странах Европейского Союза, США, а также на пространстве ЕАЭС, в частности по примеру России и Беларуси», - сказал Акишев.

Он подчеркнул, что Нацбанк «усилил работу по адаптации банков к новым условиям, потому что нормальное функционирование экономики возможно только при условии надежности финансовых институтов».

«Национальный банк Казахстана реализовал комплексную программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Главная цель – оздоровление банковского сектора с активным вовлечением средств акционеров банков», - напомнил он.

В частности, в обмен на государственную поддержку в виде субординированных займов по льготной ставке акционеры банков взяли пропорциональные обязательства по докапитализации финансовых институтов с полным списанием всех накопленных проблемных кредитов в течение ближайших 4 лет.

Кроме того, для недопущения повторения ситуации с высокорисковой политикой банков, а также в рамках усиления регуляторного и надзорного мандата, Нацбанк с 1 января 2019 года вводит риск-ориентированный подход в надзорном процессе.

Вместе с тем вводится мотивированное суждение, которое, по словам Акишева, будет использовано в части согласования менеджмента и акционеров, оценки адекватности созданных провизий, определения лиц, связанных с банком особыми отношениями, а также оценки систем управления рисками и внутреннего контроля. Помимо этого, будет усовершенствован режим выявления и урегулирования неплатежеспособных банков: введен полный перечень мер, которые позволят осуществить оперативное решение проблем неплатежеспособного банка с минимизацией системных последствий и государственной поддержки.