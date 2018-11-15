Регулятор переходит на новый режим регулирования проблемных банков с учетом международного опыта
Нацбанк вводит механизмы принудительной реструктуризации обязательств банков
фото владимира третьякова

Нацбанк вводит механизмы принудительной реструктуризации обязательств банков. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, выступая на VIII Конгрессе финансистов Казахстана в четверг в Алматы.

«Мы переходим на режим разрешения и урегулирования проблемных банков (Recovery and Resolution tools), который предусматривает механизмы принудительной реструктуризации обязательств банка. Эти нововведения внедряются в казахстанскую практику с учетом международного опыта, реализованного в странах Европейского Союза, США, а также на пространстве ЕАЭС, в частности по примеру России и Беларуси», - сказал Акишев.

Он подчеркнул, что Нацбанк «усилил работу по адаптации банков к новым условиям, потому что нормальное функционирование экономики возможно только при условии надежности финансовых институтов».

«Национальный банк Казахстана реализовал комплексную программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Главная цель – оздоровление банковского сектора с активным вовлечением средств акционеров банков», - напомнил он.

В частности, в обмен на государственную поддержку в виде субординированных займов по льготной ставке акционеры банков взяли пропорциональные обязательства по докапитализации финансовых институтов с полным списанием всех накопленных проблемных кредитов в течение ближайших 4 лет.

Кроме того, для недопущения повторения ситуации с высокорисковой политикой банков, а также в рамках усиления регуляторного и надзорного мандата, Нацбанк с 1 января 2019 года вводит риск-ориентированный подход в надзорном процессе.

Вместе с тем вводится мотивированное суждение, которое, по словам Акишева, будет использовано в части согласования менеджмента и акционеров, оценки адекватности созданных провизий, определения лиц, связанных с банком особыми отношениями, а также оценки систем управления рисками и внутреннего контроля. Помимо этого, будет усовершенствован режим выявления и урегулирования неплатежеспособных банков: введен полный перечень мер, которые позволят осуществить оперативное решение проблем неплатежеспособного банка с минимизацией системных последствий и государственной поддержки.

Меруерт Сарсенова
Меруерт Сарсенова

Журналист

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