Иностранные компании допустят к рынку страхования в Казахстане

Филиалы иностранных компаний допустят к рынку страхования в Казахстане, сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, выступая на VIII Конгрессе финансистов Казахстана в четверг в Алматы.

«Страховой сектор станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по доступу на рынок филиалов иностранных компаний. В этих условиях у национального страхового сектора остается не так много времени по обеспечению устойчивой модели развития, позволяющей выдерживать конкуренцию со стороны иностранных игроков», - сказал Акишев.

Он отметил, что несмотря на рост активов страховых организаций за последние 5 лет в 2 раза, рынок пока не превратился в высококапитализированный инструмент абсорбации рисков.

«Значимость страхового сектора в экономике страны остается небольшой. За последние 10 лет объемы страховых премий не превышают 1% ВВП. Мы проигрываем не только развитым странам, но и многим странам на постсоветском пространстве», - сказал глава Нацбанка.

По его словам, изменение среды и вызовы, стоящие перед страховым рынком, требуют миграции бизнес-моделей компаний, ориентированных на получение краткосрочной прибыли, к росту капитализации сектора и улучшению качества предоставляемых услуг.

При этом он напомнил, что в 2018 году Национальный банк проделал большую работу по совершенствованию страхового законодательства, которое позволяет осуществлять онлайн-страхование, усилить защиту прав потребителей страховых услуг, изменилась система защиты туристов, выезжающих за рубеж.

