Недостаточно профессиональное бизнес-планирование в банках констатировала Шаяхметова

Председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова в ходе сессии VIII Конгресса финансистов Казахстана назвала недостатки банковской системы в республике сегодня. В частности, по ее словам, в банках второго уровня наблюдается низкий уровень корпоративного управления и недостаточно профессиональное бизнес-планирование.

«Из недостатков банковской системы сегодня до сих пор остаются низкий уровень корпоративного управления, слабое управление кредитных рисков, заведомо невозвратное кредитование связанных лиц, олигархическая и политическая структура собственности банка, нередкие проблемы с независимостью регулирования, недостаточно профессиональное бизнес- планирование», - перечислила Шаяхметова, выступая на пленарном заседании «Финансовый рынок Республики Казахстан в условиях современной финансовой архитектуры».

Наряду с этим имеет место слабая капитализация, неразвитость информационных технологий, слабая динамика роста, отстающая от роста ВВП, низкое качество кредитных портфелей в связи с недостатком качественных заёмщиков, добавила она.

Среди сильных сторон банковской системы Шаяхметова назвала развитость частной банковской системы по региону, высокий профессиональный уровень работников, развитые инфраструктуру и законодательство финансового рынка.



Также она перечислила вызовы, стоящие перед текущей финансовой системой : мегарегулятор, который ставит в приоритет макровопросы и жёсткий надзор, не концентрируясь на развитии финансовых рынков; зарегулированность; конфликт интересов внутри Нацбанка (ДКП, надзорные функции, ЕНПФ). По мнению Шаяхметовой, необходимо дальнейшее усиление независимости Нацбанка при регулировании.