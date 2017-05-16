Казкоммерцбанк произвёл недавний выпуск простых акций в рамках возможной сделки с Народным банком. В случае её успешного завершения, Народный банк может выкупить большую часть простых акций Qazkom, рассказала на пресс-конференции во вторник председатель правления банка Народного банка Умут Шаяхметова.

«Действительно, (выпуск простых акций Qazkom – V) произошёл в рамках нашей большой транзакции. Сегодня Qazkom заявил о дополнительной эмиссии акций, и если у нас будет достигнута договорённость, если все документы будут подписаны, то да, возможно наш банк будет участвовать в покупке данных акций. То есть, она (эмиссия - V) происходит в рамках дополнительной капитализации Qazkom», - рассказала Шаяхметова.

Она вновь отметила, что сделка очень сложная и независимая оценка активов Qazkom может занять больше времени, чем предполагалось изначально. «Мы не будем пока раскрывать все детали, но покупка акций (после заключения твёрдых договорённостей в рамках сделки) будет значительной.(Будет куплено - V) большинство акций», - подчеркнула Шаяхметова.

В понедельник акционеры Казкоммерцбанка сообщили об увеличении простых акций банка на 22,9 млрд единиц. После этого общее количество простых акций института в обращении составит 24 млрд. единиц. «Сроки и цена размещения акций, а также количество размещаемых акций будут впоследствии определяться советом директоров банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан», - говорилось в сообщении института.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором, предположительная стоимость одного из которых составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд)

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов банка превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема представляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовности выполнить все обязательства, поскольку имеет для этого специальные резервы.

В середине марта председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова заявляла, что cделка между её институтом и Qazkom, не подразумевающая прямой консолидации, состоится с вероятностью в 80%. Но пояснила, что без участия государства она невозможна. В середине марта Национальный банк заявил, что Фонд проблемных кредитов выкупит почти половину активов Qazkom за 2,4 трлн тенге ($7,6 млрд). Однако не исключил, что банку понадобится дополнительная капитализация со стороны акционеров.