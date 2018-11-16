Тарифы на тепло в Алматы на 35-60% зависят от стоимости угля – Сулейменов

Все монополисты Алматы снизят тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заверил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов. Он сообщил, что с представителями сфер водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения состоялся откровенный разговор, передает «Казинформ» .

«Они рассказали все без утайки и описали свои проблемы. Допустим, себестоимость газа АО «КазТрансГаз Аймак» складывается из стоимости газа, который он покупает у системного оператора. Цена на тепло на 35-60% зависит от стоимости угля, который поставляется с северных разрезов страны, плюс стоимость транспортировки. Там тоже есть нюансы, с которыми мы будем разбираться. Мы добились того, что все монополисты будут снижать свои тарифы. Чтобы они продолжали работать эффективно, не повышали тарифы из года в год, а с учетом новых технологий и подходов даже понижали их», - сказал Сулейменов.

Он добавил, что АО «Алматинские электрические станции» используют уголь как источник энергии. И, по их информации, в прошлом году тарифы на транспортировку угля повысились на 30%.

«Мы обсудим совместно с КТЖ и с министерством по инвестициям и развитию, почему такой рост произошел и можно ли его скорректировать», - заверил Сулейменов.

Между тем на совещании в акимате руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК по городу Алматы Болат Самбетов сообщил, что «Алматы Су», которое в течение пяти лет не поднимало тарифы, выступило с инициативой поднять тарифы на 43%, в чем им было отказано.

В свою очередь Сулейменов попросил «не перегибать палку» и учитывать интересы монополистов и потребителей.

«Хотели поднять цены на 43% монополисты, но вы не дали. Нужно соблюдать баланс между потребителем и монополистом. Не перегните палку. Чтобы потом не было проблем с качеством воды и люди не возмущались», - сказал министр, добавив, что к вопросу сдерживания тарифов на коммунальные услуги необходимо подходить взвешенно, чтобы не допустить износа основных фондов.

Также Сулейменов сообщил, что проверки субъектов естественных монополий во всех регионах продолжаются.

«Некоторые мы проводим совместно с Генпрокуратурой РК, некоторые отдельно по жалобам потребителей. Ожидаем, что тарифы будут снижены. Там, где будут выявлены нарушения, примем соответствующие меры. Мы на уровне центрального государственного органа будем предпринимать ряд мер нормативного, законодательного характера, связанных с принятием Закона «О естественных монополиях». Он находится уже в мажилисе парламента», - сказал министр.

Он добавил, что будут созданы общественные советы, которые будут контролировать деятельность монополистов в сфере ЖКХ.

«Мы будем через государственный социальный заказ их финансировать, чтобы они могли выступать посредниками между государственными регуляторами и субъектами естественных монополий. Этот институт мы будем внедрять с половины следующего года, с учетом необходимости пересмотра бюджета. Также будет мониторинг общественных советов, с точки зрения СМИ, чтобы был выезд на место, чтобы посмотреть, какой котел заменили, какой построили. Чтобы они могли отчитываться перед населением», - уточнил Сулейменов.



