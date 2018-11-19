Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Актобе

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании в Актобе лиц, подозреваемых в пропаганде терроризма.

«15 ноября Комитетом национальной безопасности в результате оперативно-розыскных мероприятий с участием органов внутренних дел задержаны два жителя города Актобе, подозреваемые в пропаганде терроризма, создании террористической группы на основе радикальных религиозных убеждений и участии в ее деятельности», - говорится в сообщении КНБ в понедельник.

По месту их жительства изъяты компоненты самодельных взрывных устройств, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, материалы экстремистского характера, в том числе инструкция по ведению боевых действий, уточнили в комитете.

17 ноября с санкции суда они арестованы, расследование продолжается.