Он подозревается в получении взяток
Задержан заместитель начальника колонии в Алматинской области
фото Айсулу Тойшибековой

Заместитель начальника учреждения № 14 ДУИС по Алматинской области задержан по подозрению в получении взяток, сообщает Kazinform.

По информации прокуратуры региона, его задержали 13 ноября в Алматы.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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