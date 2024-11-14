Задержан заместитель начальника колонии в Алматинской области

Заместитель начальника учреждения № 14 ДУИС по Алматинской области задержан по подозрению в получении взяток, сообщает Kazinform .

По информации прокуратуры региона, его задержали 13 ноября в Алматы.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.