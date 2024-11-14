Задержан заместитель начальника колонии в Алматинской области

Он подозревается в получении взяток
Заместитель начальника учреждения № 14 ДУИС по Алматинской области задержан по подозрению в получении взяток, сообщает Kazinform.
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