Около 20 граждан Казахстана пострадали от действий мошенников, предлагающих работу в Чехии

Он отметил, что «как сообщалось в ряде СМИ, некоторые граждане Казахстана стали жертвами международных мошенников, привлекающих наших сограждан на высокие заработки за рубеж».

«Благодаря хитросплетенным и заманчивым предложениям определенная часть наших граждан уже выложила крупные суммы денег, чтобы попасть в Великобританию, но так и осталась ни с чем. Стало известно еще об одной схеме мошенников, на этот раз приглашающих на работу в Чехию. В результате действий этих мошенников пострадали около 20 человек, которые через подставные фирмы в Казахстане получили туристические визы и отправились на заработки в чешские города», - сказал Смадияров на брифинге.

По его словам, обман заключается в том, что туристические визы не дают права трудоустройства в Чехии и не могут быть продлены или переоформлены.

«Столкнувшись с такими проблемами, наши сограждане попадают в непростую ситуацию и даже не имеют возможности купить обратный билет. В этой связи мы призываем казахстанцев быть внимательней при обращении в фирмы по трудоустройству и помнить, что туристическая виза не может быть использована для трудоустройства в странах Европы», - сказал Смадияров.