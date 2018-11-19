Доверие граждан станет основой для оценки эффективности полиции – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел в Акорде совещание по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел, на котором подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью находятся на его особом контроле, сообщила пресс-служба главы государства.

«Люди за защитой от криминала в первую очередь, обращаются в полицию. За годы независимости погибло 779 сотрудников, около двух с половиной тысяч получило ранения. И это надо помнить. Вместе с тем, текущее состояние органов внутренних дел не в полной мере отвечает запросам общества», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что существующие стандарты взаимоотношений полицейских с гражданами устарели и не учитывают современные реалии.

«Деятельность системы органов внутренних дел не оправдывает ожидания общества, вызывает нарекания граждан. Люди не чувствуют себя в безопасности. Без этого мы не сможем обеспечить высокое качество жизни казахстанцев, что является нашим главным ориентиром. Поэтому мы должны незамедлительно приступить к реформированию полиции», - сказал он, указав на необходимость осуществления содержательных и качественных изменений в сфере внутренних дел согласно направлениям послания народу Казахстана.

Заслушав доклады руководителя администрации президента Асета Исекешева и министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, глава государства подчеркнул необходимость тщательной проработки всех запланированных мероприятий. Он поручил оптимизировать структуру и штаты органов внутренних дел, а также исключить несвойственные им функции.

«Необходимо освободиться от всего лишнего и сосредоточиться на борьбе с преступностью и охране правопорядка. Будут оптимизированы звенья, в результате чего на одного руководителя будет приходиться не три, а пять подчиненных. Штатная численность сократиться на 10%. Данные меры приведут к снижению количества полицейских на душу населения с 471 до 424 на 100 тысяч граждан, что сопоставимо со средним европейским уровнем. При этом будет сэкономлено 16 миллиардов тенге», - сказал Назарбаев.

В этой связи президент распорядился направить высвобожденные средства на улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников. Также он отметил необходимость проведения системной работы по поиску дополнительных внутренних резервов и исключению неэффективных административных расходов.

«На повышение заработной платы полицейским дополнительно будет выделено 21,4 млрд тенге. Все это – народные деньги. Из средств налогоплательщиков мы содержим и полицию, и армию, и суды. Поэтому граждане требуют, чтобы правоохранительные органы выполняли свои обязанности должным образом», - подчеркнул Назарбаев.

Также он остановился на принимаемых мерах по решению жилищных проблем служащих, непосредственно занятых в борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Эти меры позволят привлечь новые квалифицированные кадры на наиболее важные участки полицейской работы и укрепить подразделения, которые выполняют функции по охране правопорядка и борьбе с преступностью, считает президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что увольнение сотрудника полиции со службы в органах внутренних дел за допущенный проступок повлечет утрату всех льгот.

«Нам требуются полицейские новой формации. Будет пересмотрена система отбора, подготовки и продвижения кадров. Ведомственное образование претерпит большие изменения. Нужны современные полицейские академии, качество подготовки в которых должно соответствовать мировым стандартам», - сказал Назарбаев.

Он напомнил, что из 12 учебных заведений МВД останется 5 лучших, куда будут отобраны наиболее квалифицированные преподаватели, которым также будет повышена заработная плата, а всех действующих полицейских «ждет внеочередная аттестация».

«станутся только те, кто соответствует современным стандартам. На место сотрудников, не прошедших этот экзамен, нужно набрать наиболее достойных. Возможности для качественного отбора в Казахстане есть – ежегодно наши вузы выпускают более 20 тыс. юристов», - напомнил также Назарбаев.

Наряду с этим он потребовал от органов внутренних дел перехода на сервисную модель работы.

«Ежегодно в полицию обращается более 4,5 млн граждан, но условия для их приема не созданы. Если человек пришел со своей бедой, его нужно быстро и вежливо принять. Но это – только полдела. Непосредственно с его проблемой тоже должны разобраться оперативно и в соответствии с законом. В этом и состоит современный формат работы с населением», - подчеркнул Назарбаев и поручил создать комфортные, технически оснащенные фронт-офисы с удобным графиком работы.

«Отношение сотрудников должно исключать грубость и пренебрежение. Когда гражданин стал жертвой преступления, или существует такая угроза, он не сможет спокойно жить и работать, пока не получит защиту», - заявил он.

Также поручено внедрить новые критерии оценки деятельности полиции. По словам президента, оценивать работу полиции будут с помощью социсследований.

«Критерии должны быть объективными, проверяемыми и отражать качество выполнения функций полиции и оценку населением эффективности данной работы. Для этого будут использованы как статистические данные государственных органов, так и социологические исследования. Доверие граждан, их комфорт и безопасность станут основой для оценки эффективности полиции. Погоня за отчетными показателями должна уйти в прошлое», - сказал он.

Кроме того, Назарбаев указал на важность внедрения цифровых технологий в работу по обеспечению общественного порядка. Он считает, что «необходимо повсеместно внедрять цифровые технологии в работу органов внутренних дел».

«Как указано в послании, все города Казахстана будут оснащены системами мониторинга общественной безопасности. Будут внедрены сервисы, позволяющие улучшить обратную связь с населением в онлайн-режиме. Современные технологии охватят все сферы полицейской деятельности», - сказал Назарбаев, подчеркнув, что цифровизация будет способствовать сокращению коррупции, а также дальнейшей оптимизации управленческих звеньев и штатной численности.

Вместе с тем глава государства сообщил, что будут реформировать не только полицейскую службу, но и другие структуры МВД.

«Важные изменения затронут уголовно-исполнительную систему. Будет обеспечено раздельное содержание лиц, совершивших насильственные преступления, от других осужденных», - сказал он.

В завершении Назарбаев поручил принять меры по максимальному снижению преступности на улицах и других общественных местах.

«Люди должны быть спокойны за свое будущее, уверены в безопасности и защите со стороны государства. Личная и имущественная безопасность граждан имеет большое значение. В этом и состоит основной критерий эффективности работы полиции», - заявил он.