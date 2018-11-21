10,8 млрд тенге дополнительно получит Алматы из республиканского бюджета

В Алматы на очередной сессии маслихата депутаты проголосовали за принятие уточненного местного бюджета. Решено перераспределить сэкономленные средства на реализацию приоритетных проектов. Бюджет Алматы составит 537,5 млрд тенге, реально располагаемый бюджет – 434,6 млрд тенге, сообщает «Казинформ» .

«В рамках уточнения местного бюджета планируется перераспределить сэкономленные средства на реализацию приоритетных проектов и социально-значимых мероприятий. В республиканском бюджете на этот год дополнительно выделено 10,8 млрд тенге. Это на продолжение пробивки Абая, строительство транспортной развязки на пересечении Рыскулова с Кульджинским трактом, ввода станций метро к 2021 году и для снижения интервала составов выделены средства на приобретение электропоездов», - рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Алматы Ильяс Усеров.

Глава управления сообщил, что «в целом на транспортную и дорожную инфраструктуру дополнительно направляется 4,4 млрд тенге».

«Это у нас субсидирование пассажирских автобусных перевозок по социально значимым внутренним перевозкам – 2,2 млрд тенге. Кроме того, на продолжение строительства станций метро «Достык» и «Сарыарка» выделяется 1 млрд тенге. Это софинансирование из местного бюджета», - уточнил Усеров.

По его словам, в рамках социальной поддержки отдельных граждан 521,7 млн тенге направляется на льготный бесплатный проезд в общественном транспорте. Также будет продолжена работа по строительству отдельных дорог БАКАД. Так, на пробивку проспекта Абая будет выделено 685 млн тенге.

Кроме этого, на благоустройство улиц будет направлено 372,3 млн тенге. Из них на завершение обустройства пешеходной зоны по проспекту Назарбаева от проспекта Райымбека до проспекта Абая – 278,7 млн тенге, на уборку улиц в районах города – 69,6 млн тенге.

Вместе с тем за счет внутреннего перераспределения сэкономленных средств на соцсферу города направят 611,7 млн тенге (7% от общей потребности). На поддержку социально-уязвимых слоев населения дополнительно будет выделено 42,4 млн тенге, 6 млн направят на материально-техническое обеспечение 676 детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому. Более 260 млн тенге будет направлено на оплату труда учителей в связи с проведенной тарификацией организаций образования и увеличение сети учащихся.

«Для увеличения охвата детей дошкольным обучением и воспитанием на завершение строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне «Шанырак» будет дополнительно направлено 528 тыс. тенге. Также госзаказ в частных детских садах будет увеличен на 60 детей или на 5,6 млн тенге», - добавил Усеров.

На возведение фронт-офисов подразделений департамента полиции будет направлено 176 млн тенге, на продолжение строительства здания горсуда 1 млрд тенге, сообщил глава управления.

Вместе с тем на проведение с 7 по 9 декабря Кубка мира по шорт-треку направят 19,2 млн тенге, на проведение культурно-досуговых мероприятий будет дополнительно выделено 281,3 млн тенге.