Назарбаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2019 году

Приглашение посетить Казахстан с официальным визитом главе КНР передал Сагинтаев
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев с официальным визитом посетил Китайскую Народную Республику, в ходе которого в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщается на сайте премьера.
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