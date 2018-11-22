Приглашение посетить Казахстан с официальным визитом главе КНР передал Сагинтаев
  • 99
Назарбаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2019 году
ФОТО YOUTUBE

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев с официальным визитом посетил Китайскую Народную Республику, в ходе которого в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщается на сайте премьера.

В ходе встречи Сагинтаев передал от имени президента РК Нурсултана Назарбаева приглашение посетить Казахстан с официальным визитом в 2019 году.

В настоящее время КНР является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров республики страны имеют хорошие перспективы во многих сферах двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил высокий уровень межгосударственных отношений и подчеркнул, что Китай поддерживает стремление народа Казахстана идти своим суверенным путем. Он также обратил внимание на пятилетие инициативы «Пояс и Путь» отметил, что считает ее инициативой, выдвинутой совместно с Назарбаевым.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В счетном комитете усомнились в доведении доли МСБ до 50% к ВВП к 2050 году
Новости
В Миннацэкономики нет «реального видения горизонтов» по вхождению Казахстана в ОЭСР – СК
Новости
Десятки миллионов тенге на строительство вокзала «Нурлы Жол» в Астане затрачены неэффективно
Loading...
Просматриваемые
Новости
Задержан вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа
Новости
Прикрепление через поликлинику в рамках ОСМС исключат в Казахстане
Новости
Суд США отказал Казахстану в отсрочке обязательств по делу Стати
Новости
Алик Айдарбаев возглавил «КазМунайГаз»
Новости
Сауат Мынбаев назначен главой «Қазақстан темір жолы»
Новости
На всей территории Казахстана ожидается потепление