Назарбаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2019 году

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев с официальным визитом посетил Китайскую Народную Республику, в ходе которого в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщается на сайте премьера.

В ходе встречи Сагинтаев передал от имени президента РК Нурсултана Назарбаева приглашение посетить Казахстан с официальным визитом в 2019 году.

В настоящее время КНР является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров республики страны имеют хорошие перспективы во многих сферах двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил высокий уровень межгосударственных отношений и подчеркнул, что Китай поддерживает стремление народа Казахстана идти своим суверенным путем. Он также обратил внимание на пятилетие инициативы «Пояс и Путь» отметил, что считает ее инициативой, выдвинутой совместно с Назарбаевым.