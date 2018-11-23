Имя и труды Карла Байпакова никогда не забудут – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями семье и родным выдающегося ученого-археолога, академика Карла Байпакова в связи с его кончиной, сообщила пресс-служба главы государства.

«На протяжении долгих лет он занимался изучением древних городов, расположенных вдоль Великого Шелкового пути, и написал ценные научные труды, имеющие важное историческое значение. Будучи руководителем Института археологии Национальной академии наук, Карл Байпаков проделал значительную работу по организации археологических исследований в нашей стране. Плодотворная деятельность ученого в разные годы была отмечена государственными премиями имени Ш.Валиханова и аль-Фараби, а также другими высшими наградами», - отметил Назарбаев.

Он подчеркнул, что «казахстанцы никогда не забудут имя и труды ученого, который не жалея сил, служил во благо процветания родной страны и народа, оставив за собой неизгладимый след».

Карл Байпаков скончался сегодня на 79-м году жизни. Советский и казахстанский ученый-археолог, крупный специалист в области средневековой археологии Казахстана и Центральной Азии, исследовал такие памятники, как Отырар, городище Куйрыктобе, некрополь Костобе, буддийский храм на городище Койлык и многие другие, что внесло огромный вклад в изучение древней истории Казахстана.