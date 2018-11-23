Выдающийся ученый скончался в возрасте 78 лет
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Умер казахстанский археолог Карл Байпаков

На 79-м году жизни скончался выдающийся казахстанский учёный-археолог, академик Национальной академии наук, заслуженный деятель науки и техники РК Карл Байпаков.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook, выражая соболезнования родным и близким ученого, отметил, что вся жизнь Карла Байпакова – «это яркий пример служения народу».

«Своими трудами Карл Молдахметович несказанно обогатил наши познания в истории, археологии и культуре нашей Родины. Совсем недавно мы строили большие планы по исследованию археологических центров, но, к сожалению, им не суждено сбыться. Считаю важным продолжить дело Карла Молдахметовича», - добавил Мухамедиулы.

Карл Байпаков родился 17 ноября 1940 года в Талгар. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра археологии). Советский и казахстанский ученый-археолог, крупный специалист в области средневековой археологии Казахстана и Центральной Азии. Исследовал такие памятники, как Отырар, городище Куйрыктобе, некрополь Костобе, буддийский храм на городище Койлык и многие другие, что внесло огромный вклад в изучение древней истории Казахстана.

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