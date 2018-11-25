На саммите ЕС утвердили соглашение по Brexit

Главы стран Евросоюза и представители руководящих органов объединения на саммите в Брюсселе одобрили согласованное в ходе долгих переговоров соглашение о выходе Великобритании из союза и политическую декларацию о будущих отношениях страны с ЕС, пишет РБК . Теперь соглашение должны одобрить депутаты британского парламента.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оценил соглашение как лучшую сделку из возможных.

«Я бы проголосовал за эту сделку, потому что это лучшая сделка для Великобритании. Это наилучшая из возможных сделка, и Европейский Союз не изменит своей принципиальной позиции», - сказал он.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что «на протяжении всех этих экстраординарных переговоров нам было очень трудно достичь соглашения». Он добавил, что сделка является необходимым шагом для укрепления доверия между Великобританией и ЕС.

«Мы останемся союзниками, партнерами и друзьями», - подчеркнул Барнье.

План по Brexit Великобритания и ЕС согласовали 14 ноября. 19 ноября все страны ЕС поддержали проект документа.

Полный текст соглашения состоит из 585-ти страниц. Основные положения касаются финансовых выплат в адрес Евросоюза; гарантии прав граждан Великобритании в ЕС и европейцев – в Великобритании после Brexit; механизма, который позволяет избежать пограничного и таможенного режима между Северной Ирландией и Ирландией (после Brexit граница между ними фактически станет сухопутной границей между ЕС и Британией); взаимного доступа Великобритании и ЕС на рынки друг друга; ограничения доступа Лондона к финансовым рынкам ЕС; условий переходного периода в 21 месяц после выхода из ЕС; права Великобритании потребовать до 1 июля 2020 года продлить этот переходный период.