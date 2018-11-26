При этом в большинстве областей республики ожидаются осадки
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Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В большинстве областей Казахстана 27-29 ноября ожидаются осадки, но после кратковременного похолодания вновь потеплеет, сообщает РГП «Казгидромет».

«После кратковременного похолодания осеннее тепло вновь возвращается в Казахстан. В предстоящие трое суток ожидается повышение температуры воздуха, хотя в большинстве областей ожидается пасмурная с осадками погода, в северной половине республики с метелью и сильным западным ветром», - говорится в прогнозе.

В южных и юго-восточных областях температура воздуха днем повысится до +5+15°С, на севере, в центре и востоке республики – до 0+5°С. Лишь на западе республики температура понизится от +2+13°С до 0-8°С мороза, отмечают синоптики.

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