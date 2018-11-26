Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 700 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, поисково-спасательная операция продолжается, сообщает «РИА Новости» .

Ранее сообщалось о свыше 400 пострадавших, потом их число возросло до 550 человек. Пострадали жители в городах Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе.

Между тем сообщалось о гибели одного человека и 43 пострадавших в Иракском Курдистане.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 произошло накануне на ирано-иракской границе. Эпицентр находился в 150 км к северо-востоку от Багдада и в 37 км от города Сере-Поле-Зохаб.