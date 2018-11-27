Взаимоотношения Казахстана и Узбекистана находится на хорошем уровне – Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече со спикером законодательной палаты олий мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым отметил положительную динамику развития отношений между странами, сообщила пресс-служба президента. Встреча прошла в Акорде.

«Сегодня наши взаимоотношения находятся на хорошем уровне. Мы встречаемся с Шавкатом Мирзиёевым несколько раз в год и обсуждаем все насущные вопросы в сфере экономического и политического сотрудничества. Важную роль в реализации подписанных документов и достигнутых договоренностей играют парламенты двух государств», - сказал Назарбаев.

В свою очередь Исмоилов рассказал Назарбаеву об итогах прошедших переговоров между парламентариями двух стран и согласился, что «в последнее время сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном вышло на высокий уровень развития».

«Это, прежде всего, происходит благодаря теплым и дружеским отношениям между президентами двух государств, которые открыли новую эпоху сотрудничества Узбекистана и Казахстана», - считает он.

Ранее Назарбаев поручил правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос создания международной торговой зоны «Центральная Азия» и нового международного пропускного пункта «Туркестан». По его словам, «это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики» и отметил, что «у нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 году до $5 млрд в год».

16 ноября в Шымкенте состоялся первый межрегиональный Форум Казахстан – Узбекистан, по итогам которого подписано 16 документов.