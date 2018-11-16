Соглашение о взаимном признании визовых режимов подписали Казахстан и Узбекистан

В Шымкенте под председательством первых заместителей премьер-министра РК и РУ Аскара Мамина и Ачилбая Раматова состоялся первый межрегиональный Форум Казахстан – Узбекистан. В работе форума приняли участие руководители регионов двух стран, а по итогам мероприятия подписаны 16 документов.

«По итогам форума руководители регионов двух стран подписали 16 документов в сфере реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики. Подписаны Соглашения о взаимном признании визовых режимов странами Шелкового пути, создании совместного предприятия между АО «KTZ Express» и Научно-производственным центром «Узавтотранстехника». Также между АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз» подписано Соглашение на транспортировку природного газа через территорию Узбекистана», - сообщается на сайте премьер-министра РК.

В рамках форума Аскар Мамин и Ачилбай Раматов осмотрели пункты пропусков на границе Казахстана и Узбекистана «Жібек жолы» и «Яллама», отметив необходимость модернизации инфраструктуры пограничных пунктов перехода с использованием цифровых технологий, ускоренной реконструкции действующих пунктов пропуска, проработки вопросов по открытию двух новых пунктов пропуска, а также строительства автовокзала. Мамин указал на стратегическую важность снятия инфраструктурных ограничений на пограничных пунктах перехода, создания благоприятных условий для перемещения граждан, грузов и транспортных средств через совместную границу.

Кроме того, важнейшим направлением сотрудничества между двумя странами должны стать промышленность, строительство, транспорт, транзит, туризм и др.

Как сообщал в сентябре министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, вопрос о взаимном признании виз между Казахстаном и Узбекистаном близится к завершению. Также он выразил надежду, что если Кыргызстан и Таджикистан подключатся к этой идее, а они проявляют интерес, то в перспективе может появиться «своеобразный среднеазиатский шенген».