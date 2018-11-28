Переговоры пройдут в Астане 28-29 ноября
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В Астану прибыли все участники очередной встречи по Сирии
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Все участники 11-й международной встречи по Сирии прибыли в Астану, в том числе делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана, сообщает «Казинформ» со ссылкой на МИД Казахстана.

Российскую делегацию возглавил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, турецкую делегацию возглавляет заместитель главы МИД Турции Седат Онал. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел ИРИ по политическим вопросам Хусейном Джабери Ансари, а делегацию ООН возглавил спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Сирийская вооруженная оппозиция прибыла во главе с Ахмад аль-Тома.

Также во встрече будут участвовать наблюдатели из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

Очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане 28-29 ноября. Участники встречи намерены обсудить вопросы, связанные с ситуацией в провинции Идлиб, а также вопросы, связанные с созданием условий для возвращения беженцев и постконфликтного восстановления в Сирии. Также в рамках встречи пройдет шестое заседание рабочей группы, которая занимается освобождением задержанных, заложников, передачей тел погибших и поиском пропавших без вести. Кроме этого, Россия, Иран и Турция обсудят возможность проведения международной конференции по вопросам беженцев из Сирии.

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