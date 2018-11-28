ForteBank дарит 99% кешбэк в честь запуска Apple Pay

Платить с Apple Pay очень просто – для этого нужен iPhone и карта Mastercard. Apple Pay позволяет владельцам устройств Apple оплачивать смартфоном покупки в магазинах и интернете, оцифровывая банковские карты через приложение Wallet, а затем платить с этих карт, используя не магнитную полосу, а беспроводную связь с устройством Apple.

Apple Pay не передает данные оригинальных банковских карт продавцу, вместо этого в транзакциях используется «динамический код безопасности».

В честь запуска Apple Pay в Казахстане банк дарит 99% кешбэк на покупки в Burger King.

«Клиенты ForteBank – держатели карт Mastercard теперь могут использовать Apple Pay, который позволяет безопасно и удобно совершать оплату бесконтактно и онлайн. Это событие, которого ждали все, – поэтому мы решили поощрить наших клиентов, сделав оплату с помощью Apple Pay не только удобной и стильной, но и выгодной, что оказалось возможным благодаря нашим партнерам – Burger King», – говорит Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank.

Акция с 99%-ным кешбэком будет действовать 1 декабря.

Для этого клиентам нужно добавить карту ForteBank Mastercard в Apple Pay, 1 декабря прийти в Burger King и сделать любой заказ на сумму до 5 000 тенге с 12:00 до 18:00 и оплатить покупку Apple Pay. На первую транзакцию будет начислен 99%-ный кешбэк.

Apple Pay – система бесконтактных платежей, которая была введена Apple в 2014 году. Авторизация Казахстана заняла в компании Apple некоторое время, и вот в конце 2018 года стал возможен запуск системы и в нашей стране. Расплачиваться с помощью Apple Pay можно с помощью iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны, которому доверяют более 2 000 000 клиентов. У банка 19 филиалов и около 100 отделений. Мобильное приложение банка было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. В 2017 году ForteBank был признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker и лучшим банком Казахстана по версии Global Finance.