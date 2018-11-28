Парламент принял новый трехлетний бюджет

В среду в ходе пленарного заседания депутаты мажилиса согласились с изменениями, которые внесли сенаторы в проект закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы». Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись главе государства.

«Сенатом парламента внесено 89 поправок, из них 6 поправок – это изменения в текст законопроекта. Изменения внесены в доходную и расходную части республиканского бюджета, 8 поправок касаются доходной части бюджета. Это связано с уточнением макроэкономических показателей на 2019-2023 годы, а также регулированием бюджета Туркестанской области, города Шымкента. 73 поправки – это изменение расходной части республиканского бюджета в связи с перераспределением средств, две поправки связаны с изменением объемов поступлений на 2019 год, направляемых в Нацфонд в связи со снижением цены на нефть с 60 до 55 долларов за баррель», - сказал член комитета по финансам и бюджету мажилиса Аманжан Жамалов, говоря о поправках, внесенных сенатом.

По его словам, в общей сумме перераспределены 50,5 млрд тенге, которые направлены на решение приоритетных задач, данных президентом в рамках послания.

Напомним, ранее Vласть подробно писала о параметрах нового республиканского бюджета, а также об изменениях, которые внесли в документ депутаты сената.

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