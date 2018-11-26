В проект трехлетнего бюджета заложили курс доллара 370 тенге

«Доллар заложен по 370 тенге. До этого был 350 тенге за доллар. Национальный банк и МНЭ дали прогноз, исходя из текущей ситуации на сегодняшний день и макроэкономических показателей в целом мирового финансового рынка. Сегодня пересмотрен прогноз и по стоимости нефти с 60 до 55 долларов за баррель, так как за последние два месяца цена на нефть снизилась более чем на 32%, и на сегодня такие показатели мы рассматриваем в проекте республиканского бюджета», - сказала Перепечина в кулуарах сената.

Она подчеркнула, что «ситуация сегодня слабо предсказуема, потому что идут мировые финансовые войны».

«Правительство, наверное, не сможет достаточно активно влиять на этот процесс. Мы, конечно, будем активно работать с правительством в процессе исполнения бюджета, смотреть на обязательное исполнение республиканского бюджета в части обеспечения всех соцобязательств и расходов, на дальнейшее развитие экономики нашей страны», - добавила сенатор.

Сегодня в ходе заседания правительства кабинет министров одобрил уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2019-2023 годы и в связи с этим корректировки в бюджет на 2019-2021 годы. Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, прогнозная цена на нефть снижена с $60 до $55 за баррель, а рост ВВП снижен с 3,9% до 3,8%.