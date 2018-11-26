Проект нового трехлетнего бюджета сенат вернул в мажилис

Депутаты сената в понедельник на пленарном заседании рассмотрели, но вернули в мажилис проект закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы». Дело в том, правительство уточнило прогноз социально-экономического развития страны до 2023 года, снизив прогноз цены на нефть с $60 до $55 за баррель. Вместе с тем и депутаты внесли свои коррективы, посчитав, что необходимо выделить средства на водоснабжение и газификацию ряда населенных пунктов, ремонт объектов Пограничной службы, формирование уставного капитала некоммерческого акционерного общества «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» и ряд других проектов.

Как отмечается в заключении комитета сената по финансам и бюджету, предложения депутатов предусматривают вопросы финансирования таких направлений, как газификация Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей в сумме 7,8 млрд тенге, в том числе на 2019 год – 3,8 млрд тенге; водоснабжение сельских населенных пунктов Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областей в общей сумме 5,9 млрд тенге, в том числе на 2019 год – 3,7 млрд тенге. Также предусмотрено продолжение строительства авиационной базы Национальной гвардии в сумме 1,3 млрд тенге в 2019 году и электроснабжение Баянаульского района Павлодарской области в сумме 1,1 млрд тенге в 2019 году. Формирование уставного капитала некоммерческого акционерного общества «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» и финансирование дополнительных проектов по увеличению бюджета НАО «Фонд Отандастар» потребуют в общей сложности 2,2 млрд тенге на трехлетний период, а модернизация судебной системы и капитальный ремонт объектов Пограничной службы – 1,9 млрд тенге. Кроме того, депутаты предусмотрели 1,8 млрд тенге на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы «Нурлы жер» в Актобе, 1 млрд тенге на строительство канализационно-очистных сооружений в Атырау и 0,75 млрд тенге на строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в Уральске.

Также в проекте бюджета уточнены макроэкономические показатели на 2019-2023 годы, которые ранее представил министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании правительства.

«В связи с уточнением макроэкономических показателей на 2019-2023 годы уменьшилась планируемая сумма поступлений в трехлетний бюджет на 70,3 млрд тенге, в том числе в 2019 году – на 22,4 млрд тенге. Также увеличилась планируемая сумма погашения бюджетных кредитов в 2019 году на 0,2 млрд тенге. Кроме того, увеличилась сумма дефицита бюджета на 33,6 млрд тенге. Уточнение макроэкономических показателей повлияло на изменение прогнозных сумм поступлений в Национальный фонд. За счет предполагаемого снижения цены на нефть с $60 до 55 за баррель в 2019 году ожидается уменьшение поступлений на 137,7 млрд тенге. Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 150,6 млрд тенге, в том числе в 2019 году на 50,5 млрд тенге», - отмечают в комитете.

Здесь также добавили, что финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет уменьшения первоначально запланированной суммы резерва правительства на 37,4 млрд тенге, поступлений трансферта из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в сумме 1,3 млрд тенге в 2019 году, а также уменьшения расходов на новые инициативы в сумме 70,1 млрд тенге в 2020-2021 годы.

Вместе с тем на реализацию поручений президента, данных на совещании по вопросам модернизации судебной системы и деятельности органов внутренних дел 19 октября в рассматриваемом проекте республиканского бюджета предусмотрены дополнительные расходы в сумме 123,8 млрд тенге, в том числе на 2019 год – 34,1 млрд тенге.

Между тем сенаторы приняли закон «О гарантированном трансферте на 2019-2021 годы».

Отметим, что 31 октября в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», а также гарантированный трансфер на ближайшие три года. Как отмечал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, согласно прогнозам МВФ в 2018-2019 годах ожидается постепенный рост мировой экономики на уровне 3,9%. Консенсус-прогноз цены на нефть мировых финансовых организаций в 2019 году составляет $66,7 за баррель, с учетом этого цена на нефть при базовом сценарии и была определена $60. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9% в 2019 году с последующим ростом до 4,6% в 2023 году. Среднегодовой темп роста ВВП составит 4,2%.

Объем добычи нефти увеличится с 88 млн тонн в 2019 году до 99 млн тонн в 2023 году за счет увеличения нефтедобычи на месторождении Кашаган и проекта будущего расширения ТШО.

Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозировались в 2019 году в сумме 6 809,7 млрд тенге, в 2020 году – 7 382,0 млрд тенге, в 2021 году – 8 024,7 млрд тенге. Дефицит бюджета в 2019 году был запланирован на уровне 2018 года 1,5% к ВВП, с последующим сокращением в 2020 году до 1,4% к ВВП и в 2021 году до 1,3% к ВВП. Прогноз расходов республиканского бюджета был определен в 2019 году в объеме 10 715,9 млрд тенге, в 2020 году – 11 080,8 млрд тенге, в 2021 году – 11 427,9 млрд тенге. Увеличение валютных активов Нацфонда прогнозировалось в 2019 году с $62,3 млрд до $67,6 млрд в 2021 году (31,8 % к ВВП) при цене на нефть $60/баррель.

Сообщалось, что расходы республиканского бюджета в 2019 году составят 10,7 трлн тенге с ростом на 11 % к плану текущего года (2020 год – 11,1 трлн тенге, 2021 год – 11,4 трлн тенге), а в реализацию послания президента расходы социального блока увеличены на 107,0 млрд тенге. В целом на реализацию посланий главы государства и 5 социальных инициатив на трехлетний период проектом республиканского бюджета было предусмотрено 2,4 трлн тенге, из них на 2019 год – 817 млрд тенге.

Что касается проекта закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы», то он определен на уровне 2 450 млрд тенге в 2019 году, 2 300 млрд тенге – в 2020 году и 2 000 млрд тенге – в 2021 году.