Мажилис одобрил регулирование цен на лекарства с 1 января 2019 года

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий». Документ закрепляет регулирование цен на лекарства и медицинские изделия с 1 января 2019 года.

«Внесены поправки редакционно-уточняющего характера, направленные на приведение в соответствие с действующим законодательством и правилами юридической техники. А именно: с 2019 года введение регулирования цен на все лекарственные средства и медизделия путем утверждения их предельных цен, начиная от производителей до аптек», - рассказала депутат Зауреш Аманжлова.

Кроме того, по ее словам, законопроектом закрепляется формирование национального формулярного перечня лекарственных препаратов и медизделий для бесплатного амбулаторного обеспечения «отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки технологии здравоохранения». Также внедряются этические нормы продвижения лекарственных средств и определяется единый оператор, который будет вести системно-техническое обслуживание веб-портала закупок лекарственных средств и медизделий в связи с переходом на электронные закупки.

Документ был одобрен мажилисом в первом чтении 16 мая текущего года, тогда же министр здравоохранения Елжан Биртанов подробно рассказывал о нововведениях.