Осадки прогнозируются в большинстве областей республики
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Снегопады и метели ожидаются в Казахстане в выходные
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В большинстве областей республики 1-4 декабря прогнозируются осадки, ожидаются снегопады, метели и сильный ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

«По-настоящему зимняя погода со снегопадами, метелям и сильным порывистым ветром ожидается в первые дни календарной зимы. Холодные атмосферные фронты вызовут осадки в большинстве областей республики», - говорится в прогнозе.

Вместе с тем, по данным синоптиков, «распространяющийся в тыл фронтам мощный антициклон вызовет похолодание», осадки прекратятся сначала на юге и юго-востоке, а затем и на остальной территории республики.

Накануне «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение по пяти областям республики. Согласно прогнозу синоптиков, в Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях ожидаются усиление ветра, метели, туман, гололед. На юге республики прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью местами до 18-23°С.

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