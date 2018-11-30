Снегопады и метели ожидаются в Казахстане в выходные

«По-настоящему зимняя погода со снегопадами, метелям и сильным порывистым ветром ожидается в первые дни календарной зимы. Холодные атмосферные фронты вызовут осадки в большинстве областей республики», - говорится в прогнозе.

Вместе с тем, по данным синоптиков, «распространяющийся в тыл фронтам мощный антициклон вызовет похолодание», осадки прекратятся сначала на юге и юго-востоке, а затем и на остальной территории республики.

Накануне «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение по пяти областям республики. Согласно прогнозу синоптиков, в Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях ожидаются усиление ветра, метели, туман, гололед. На юге республики прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью местами до 18-23°С.