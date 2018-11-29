Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

В Акмолинской области 30 ноября местами сохраняется туман, гололед, метель, ветер местами 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. В Астане ночью и утром 30 ноября гололед, метель, туман, порывы ветра порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области 30 ноября ожидается местами низовая метель, туман, ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области в пятницу местами ожидаются сильные осадки. В течение суток местами туман, днем гололед, метель, местами ветер усилится до15-20 м/с, утром и днем порывы до 23-28 м/с. Кроме этого, ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +4+9°С, местами -3°С, ночью 1 декабря до -8-13°С, местами -16°С. В Шымкенте 30 ноября во второй половине дня сильные осадки, утром и днем ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Во второй половине дня температура воздуха понизится до 0-2°С. В Туркестане 30 ноября ветер усилится до 15-20 м/с, утром и днем порывы до 25 м/с. Во второй половине дня ожидается понижение температура воздуха до -2-4°С.

В Жамбылской области 30 ноября также осадки, днем местами сильные (дождь с переходом в снег), местами туман, гололед и метель. Ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем на юго-западе области 30 м/с и более. Ночью 1 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -10-15°С, местами -18-23°С. В Таразе 30 ноября днем сильные осадки, временами туман, гололед, ветер 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Ночью 1 декабря понижение температуры воздуха до -12-14°С.

В Алматинской области днем 30 ноября осадки, местами сильные, ночью местами туман, днем местами гололед, метель. Ветер местами 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Ночью 1-2 декабря температура воздуха понизится до -8-13°С, местами -18-23°С. В Талдыкоргане днем 30 ноября дождь с переходом в снег, ветер 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Ночью 1-2 декабря понижение температуры воздуха до -18-23°С.

В Алматы днем 30 ноября ожидается дождь с переходом в снег, гололед, порывы ветра до 15 м/с. Ночью 1-2 декабря понижение температуры воздуха до -8-13°С.