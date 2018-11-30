Солнечную электростанцию запустили в Алматы

В Алматы на территории Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» состоялся запуск солнечной электростанции (СЭС) мощностью 1 МВт, а в Алматинской области – ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 5 МВт. Объекты построила китайская компания и на безвозмездной основе передала их в собственность Казахстану, сообщает «Самрук-Энерго».

Проект реализован в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Китая. В качестве его операторов были определены АО «Самрук-Энерго» и Powerchina Zhongnan Engineering Corp. Ltd. Согласно документу, китайская сторона построила и на безвозмездной основе передала в собственность казахстанской стороны СЭС в Алматы и ВЭС в районе п.Нурлы Енбекшиказахского р-на Алматинской области. «Самрук-Энерго» в свою очередь создало необходимые условия для проведения строительно-монтажных работ и оказывало необходимое содействие китайским партнерам в части таможенного декларирования оборудования, визовой поддержки, получения разрешительных документов, контроля качества выполняемых работ и т.д.

«По результатам проведенных 72-часовых комплексных испытаний и опробования, солнечная и ветровая станции полностью готовы к эксплуатации», - отметили в «Самрук-Энерго».

По словам председателя правления АО «Самрук-Энерго» Бакитжана Жуламанова, установленный между государствами «зеленый мост» направлен на дальнейший обмен опытом в области использования ВИЭ, который позволит как развивать собственный научно-технический потенциал, так и создавать в Казахстане условия для проведения научных и прикладных исследований, обучать и готовить специалистов в области «зеленой» энергетики.

Строительство СЭС 1 началось в декабре 2017 года и завершилось в октябре 2018 года. Строительство ВЭС велось с марта по ноябрь 2018 года. Солнечная станция состоит из 3608 фотоэлектрических модулей, установленных на металлоконструкциях двух типов: фиксированный и регулируемый угол наклона. Ветровая станция включает в себя две ветроэнергетические установки мощностью 2,5 МВт каждая.

АО «Самрук-Энерго» - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, созданный в 2007 году. 100% акций принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына». Основные направления деятельности холдинга – это производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля.