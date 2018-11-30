Назарбаев подписал закон о новом трехлетнем бюджете

Напомним, в среду мажилис принял проект закона с изменениями, которые внесли сенаторы. Сенатом было внесено 89 поправок. Изменения были внесены в доходную и расходную части республиканского бюджета. Как отмечалось, это связано с уточнением макроэкономических показателей на 2019-2023 годы, регулированием бюджета Туркестанской области и города Шымкент. 73 поправки связаны с изменением расходной части республиканского бюджета в связи с перераспределением средств, 2 поправки – с изменением объемов поступлений на 2019 год, направляемых в Нацфонд в связи со снижением цены на нефть с $60 до $55 за баррель. В трехлетний бюджет также заложили курс доллара 370 тенге.

26 ноября кабинет министров одобрил уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2019-2023 годы и в связи с этим корректировки в бюджет на 2019-2021 годы. Как сообщал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, прогнозная цена на нефть снижена с $60 до $55 за баррель, а рост ВВП снижен с 3,9% до 3,8%.

Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет определен на уровне 2 450 млрд тенге в 2019 году, 2 300 млрд тенге – в 2020 году и 2 000 млрд тенге – в 2021 году.