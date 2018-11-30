КФГД сохранил предельные ставки по депозитам физлиц

Советом директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» принято решение сохранить максимальные ставки по депозитам физических лиц и продлить переходный период до 1 апреля 2019 года, сообщила пресс-служба КФГД. Таким образом, банкам предоставляется дополнительное время для завершения работы по переходу на новые условия регулирования срочного рынка депозитов и понимания населением выгод новых депозитных продуктов.

Отмечается, что «сложившиеся рыночные ставки показывают, что действующие предельные ставки все еще актуальны в текущих рыночных условиях».

«Несрочные и срочные вклады в октябре привлекались по средневзвешенным ставкам ниже максимальных, тогда как средневзвешенные ставки по сберегательным депозитам находились на уровне предельных. В целом ставки по мере увеличения длительности срока приближались к предельным значениям, но в разрезе банков ставки отклоняются от максимальных значений разнонаправленно», - говорится в сообщении фонда.

Как отмечают в КФГД, это объясняется рядом причин. Так, требуется дополнительное время для адаптации рынка. С момента введения новой классификации депозитов прошел один месяц, при этом разработка новых банковских продуктов требует анализа рынка и изучения потребительских предпочтений. Кроме того, наблюдается увеличение количества банков, предлагающих новые депозитные продукты. В частности, за первый месяц срочные вклады привлекли 11 банков, сберегательные – 7 банков. В ноябре еще 4 банка предложили вкладчикам сберегательные депозиты. Таким образом, рынки срочных и сберегательных вкладов находятся в процессе формирования, отмечают в фонде.

В КФГД также отметили, что растет интерес населения к сберегательным депозитам.

«За октябрь 2018 года привлечено более 5 млрд тенге. Долгосрочные сберегательные депозиты без права пополнения являются наиболее популярными, их доля составляет 69% от общего объема привлеченных сберегательных вкладов. По данным депозитам предлагается наибольшая доходность – 13% и 13,5%, КФГД обеспечивает по ним повышенную гарантию в 15 млн тенге», - указывается в сообщении.

Также, по данным КФГД, постепенно происходит конвертация несрочных вкладов в срочные и сберегательные вклады. Тем не менее населению требуется время для полного понимания привлекательности срочных и сберегательных продуктов, считают в фонде.

Напомним, с 1 октября ставки по депозитам физических лиц формируются в зависимости от вида, срока вклада, возможностей его пополнения и изъятия.

Предельная ставка по вкладам без права пополнения для несрочных вкладов в нацвалюте составит 10,50%, для срочных вкладов в нацвалюте до 3 месяцев включительно – 11%, для срочных вкладов до 6 месяцев включительно – 11,80%, до 12 месяцев включительно – 12%, более 24 месяцев – 12,50%. Предельная ставка по вкладам с правом пополнения для срочных вкладов до 6 и 12 месяцев включительно – 11%, более 24 месяцев – 10,50%. Максимальная сумма гарантии по всем вкладам составит 10 млн тенге.

Предельная ставка по вкладам без права пополнения для сберегательных вкладов в нацвалюте составит: до 3 месяцев включительно – 12%, до 6 месяцев включительно – 12,80%, до 12 месяцев включительно – 12%, более 24 месяцев – 13,50%. Предельная ставка с правом пополнения сберегательных вкладов до 6 и 12 месяцев включительно – 12%, более 24 месяцев – 11,50%. Максимальная сумма гарантии по сберегательным вкладам – 15 млн тенге.

По вкладам в иностранной валюте сохранится действующий подход, когда ставка вознаграждения является единой независимо от срока вклада – 1%. Максимальная сумма гарантии – 5 млн тенге.

Также сообщалось, что казахстанцев будут штрафовать за досрочное снятие денег со срочных депозитов.