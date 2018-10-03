Казахстанцев будут штрафовать за досрочное снятие денег со срочных депозитов, сообщил председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Нурлан Абдрахманов. Как сообщает «Казинформ» , штраф за досрочное снятие может составить 50% от суммы начисленного вознаграждения.

«Все существующие виды вкладов – несрочные, срочные, условные и вклады до востребования – сохраняются. Условия по вкладам, открытым до 1 октября, не изменятся до момента пролонгации. Но с 1 октября изменятся условия открытия и обслуживания новых несрочных и срочных вкладов. Наиболее популярны несрочные вклады, которые предусматривают возможность пополнения и частичного снятия денег без потери вознаграждения и в любой момент. С 1 октября ставка вознаграждения по ним составит до 10,5%, независимо от срока вклада», - рассказал Абдрахманов.

Срочные же вклады, по его словам, менее ликвидны, и по ним допускается частичное досрочное снятие денег на условиях частичной потери вознаграждения. Теперь снижать вознаграждение при досрочном снятии обязаны будут все банки. При этом деньги будут выданы по первому требованию вкладчика, но срок досрочной выдачи составит до семи дней с момента обращения в банк. Кроме того, за досрочное снятие денег будут штрафовать.

«К примеру, по договору банковского вклада штраф за досрочное снятие может составлять 50% от суммы начисленного вознаграждения. Допустим, внесено 100 тыс. тенге на срочный вклад. Его срок – 12 месяцев под годовую эффективную ставку вознаграждения 12% с ежемесячной капитализацией. В случае досрочного снятия всего вклада через 10 месяцев сумма к выдаче вместе с накопленным вознаграждением составит 104 958 тенге. 4 958 тенге – это 50% от всего начисленного вознаграждения. Недополученное вознаграждение из-за досрочного закрытия вклада составит также 4 958 тенге», - пояснил глава КФГД.

В случае снятия вклада после окончания срока договора, сумма к выплате составила бы 112 015 тенге, где 12 015 тенге – вознаграждение, добавил он.

Также Абдрахманов отметил, что для срочных депозитов утверждена шкала предельных ставок вознаграждения.

Напомним, с 1 октября в стране меняются условия по вновь привлекаемым депозитам в нацвалюте.