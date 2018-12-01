На Аляске произошло землетрясение силой 7 баллов

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в американском штате Аляска. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа, очаг стихии залегал на глубине 40,9 км, сообщает ТАСС.

В первые три часа после землетрясения произошло около 40 афтершоков. Магнитуда четырех из них превышала 4,0, а еще трех составляла более 5,0.

В результате землетрясения повреждены здания и дороги в ряде районов города Анкоридж и его окрестностях, без света остались более 20 тыс. человек. Данных о возможных жертвах и серьезно пострадавших нет. В Анкоридже население составляет почти 300 тыс. человек.

После землятрясения закрылся международный аэропорт Анкориджа. В Федеральном авиационном управлении приняли решение приостановить воздушное сообщение с международным аэропортом имени Теда Стивенса. Командно-диспетчерский пункт аэропорта был эвакуирован, телефонная связь в воздушной гавани не работает. По словам представителей аэропорта, пока неизвестно, когда он вновь сможет начать принимать рейсы.

Кроме того, компания-оператор Трансаляскинского нефтепровода сообщила, что в целях предосторожности временно приостанавливает перекачку нефти на данной магистрали длиной около 1,3 тыс. км.

В штате объявлен режим чрезвычайной ситуации.