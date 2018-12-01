Учащиеся НИШ по математической грамотности опережают школьников США – Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая на форуме учащихся и педагогов «Ұлы дала мұрагерлері», посвященном 10-летию автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», отметил, что учащиеся НИШ по математической грамотности опережают школьников ряда стран.

«В основу НИШ положены были лучшие мировые стандарты обучения школьной молодежи. Их главными принципами являются: последовательность учебного процесса, четкое видение цели и самое главное обучение практическим целям. Благодаря этому учащиеся НИШ входят в число лучших по математической грамотности. Они не уступают своим сверстникам Сингапура, Японии. Опережают школьников Канады, Финляндии и США. Представляете?», - сказал Назарбаев.

Он отметил, что «это результат внедрения передовых методик, обучения, требовательной системы отбора учащихся».

Президент подчеркнул, что когда создавались НИШ, «было важно, чтобы каждый одаренный ребенок в нашей стране имел возможность учиться на уровне лучших мировых стандартов».

«В данных школах учатся школьники из всех регионов нашей страны, из них свыше 3 тыс. – это дети из многодетных, малообеспеченных семей, 2,5 тыс. из сельской местности и малых городов. Это реальный показатель социальной справедливости и возможности каждому талантливому ребенку проявить себя», - констатировал Назарбаев.

Он добавил, что поступить в эту школу могут «только по знаниям, только по справедливости, только те, которые показали себя лучшими».

«За эти годы НИШ стала флагманом республиканского образования. Поэтому нам важно сохранить положительную динамику и определить новые направления развития», - заключил глава государства.

В форуме принимают участие более 1 тыс. человек, среди них члены Высшего попечительского совета, общественные деятели, послы, иностранные партнеры, представители международных организаций, бизнесмены, журналисты, спортсмены, педагоги, ученики и выпускники НИШ.

Также на форуме организована выставка научных проектов учеников Назарбаев Интеллектуальных школ, получивших престижные международные награды.