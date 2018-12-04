Единый цифровой портал для строительной отрасли планирует запустить в 2019 году

В 2019 году министерство по инвестициям и развитию планирует запустить в промышленную эксплуатацию «Единый цифровой портал». Как заявил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, он позволит полностью перейти строительной отрасли на электронный формат и сделать прозрачными бизнес-процессы в этой сфере.

«Министерством создан «Единый цифровой портал», информационная система которого тестируется в пилотном режиме на реальных объектах в городе Астана, среди которых реконструкция средней школы №68, реконструкция русла реки Ишим и питомник для собак и кошек. Основными участниками строительного процесса являются подрядная организация, технический надзор, авторский надзор, которые с помощью ЭЦП получают доступ к указанному порталу и осуществляют функции в рамках своей компетенции. Также одним из преимуществ является возможность подключения к системе всех заинтересованных госорганов», - рассказал Касымбек.

По его словам, портал охватывает все стадии строительства – от котлована до завершения строительства.

«Все скрытые работы будут не только завершаться актами, но и храниться в фото- и видеоформате», - заверил министр.

Он также заверил, что портал позволит отслеживать применение материалов отечественного производства с помощью журнала входного контроля. Кроме того, в режиме реального времени можно смотреть видео-трансляцию с объекта строительства. Вместе с тем система позволит обеспечить контроль за качеством на всех этапах строительства, включая процедуру приемки объекта в эксплуатацию.

«У каждого участника появится возможность в электронном формате подписывать соответствующую декларацию, заключение о качестве, заключение о соответствии выполненных работ, после чего заказчик подписывает акт приемки объекта в эксплуатацию и одним кликом направляет в госкорпорацию для регистрации. Таким образом, внедрение «Единого цифрового портала» значительно повысит качество строительства и прозрачность процессов», - считает Касымбек.

Более того, применяемые при строительстве оборудования по фото- и видеофиксации после ввода в эксплуатацию объекта «будут подключены в общегородскую систему видеонаблюдения».

«В рамках пилотного проекта ведется доработка информационной системы. После проведения всех соответствующих процедур планируется ввод в промышленную эксплуатацию данного портала в 2019 году», - пообещал Касымбек.