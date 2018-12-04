Подключить все дома Казахстана к системе Е-SHANYRAQ планируется в 2022 году

Министерство по инвестициям и развитию разработало и эксплуатирует в пилотном режиме единую информационную систему жилищного фонда и ЖКХ под рабочим названием Е-SHANYRAQ. На данный момент к ней уже подключено 405 многоквартирных жилых домов, а в 2022 году планируется подключить 100% домов, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Женис Касымбек. Кроме того, по его словам, планируется по всей стране установить «умные» приборы учета, которые позволят экономить тепло и электроэнергию. Но для внедрения этой инициативы необходимо найти инвесторов.

«Цифровизация ЖКХ необходима для достижения прозрачности деятельности всех участников сектора, социальной удовлетворенности, повышения качества предоставляемых услуг и тем самым доверия граждан к сектору. Для этого первоначально требуется провести мероприятия по приборизации жилых домов», - заявил Касымбек.

В первую очередь речь идет о полномасштабной установке «умных» приборов учета с возможностью передачи данных.

«По данным местных исполнительных органов в стране уровень приборизации многоквартирных жилых домов составляет 45%. Установлено порядка 50 тыс. общедомовых приборов учета, дополнительно необходимо порядка 62 тыс. единиц. Анализ показывает, что в среднем по стране при установке общедомовых приборов учета тепла без установки автоматического теплового пункта оплата за тепло двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. метров снизится до 36% или в среднем на 2720 тенге. В масштабах всей страны эта экономия в денежном выражении может достигнуть 32,5 млрд тенге в год», - рассказал он.

В этой связи для полномасштабного внедрения общедомовых приборов учета тепла и автоматических тепловых пунктов Мининвестиций и развития готовит пакет документов по привлечению инвестиций и средств банков второго уровня.

Кроме того, ведомством в пилотном режиме создана Единая информационная система жилищного фонда и ЖКХ под рабочим названием Е-SHANYRAQ, которая позволит жителям участвовать в управлении домом онлайн, обеспечив прозрачность, мониторинг за движением средств на счетах управляющей компании и их целевым использованием. По заверениям Касымбека, люди в режиме реального времени смогут проверить правильность выставления счетов, исходя из показаний счетчиков и утвержденных тарифов. В рамках реализации пилотного проекта предполагалось подключение в Е-SHANYRAQ 190 многоквартирных жилых домов до конца 2018 года. На текущий момент уже подключены 1405 многоквартирных жилых домов с внесением технических паспортов и 3862 приборов учета.

«До конца года планируем подключить в систему порядка более 2 тыс. технических паспортов многоквартирных жилых домов и более 4 тыс. приборов учета. 100% подключение ожидается в 2022 году», - сообщил министр, отметив, что для введения системы в промышленную эксплуатацию планируется внести соответствующие поправки в законопроект «О жилищных отношениях», который уже находится на рассмотрении парламента.