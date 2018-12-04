Во Франции из-за протестов ввели мораторий на повышение налогов

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о полугодовом моратории на повышение налогов на бензин, мазут и дизель топливо, которые должны были вступить в силу с 1 января. Кроме того, выравнивается налоговая ставка на бензин и дизельное топливо, сообщают СМИ.

«Никакая налоговая выгода не должна быть угрозой единству нации», - сказал Филипп, подчеркнув, что он «услышал гнев французов».

Введение моратория – одно из требований участников движения «желтые жилеты».

Также премьер сообщил, что власти приняли решение отложить введение новых правил технического контроля автомобилей на полгода. Он пообещал прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.

Кроме того, с нового года в стране не будут повышать, как планировалось, тарифы на электричество и газ.

«Тарифы на электричество и газ, которые должны были повыситься с начала года, не будет повышены на время консультаций, то есть в течение наступающей зимы», - уточнил Филипп.

Глава французского кабмина считает, что «эти решения должны привести к миру и спокойствию в стране», и «помочь начать настоящий диалог по всей стране по всем обеспокоенностям, которые были выражены».

«Французы, надевшие желтые жилеты, хотят, чтобы налоги снижались, а работа - оплачивалась. Этого же хотим и мы», - заявил он.

При этом он призвал «подумать вместе о ритме экологической реформы», совместно «бороться против загрязнения, изменения климата».

«Мы должны лучше поддержать французов в этом переходе. Правительство сделало свои предложения, возможно, некоторые недостаточны или неадаптированные. Но решения должны быть различными в больших городах и деревнях, давайте поговорим о них, улучшим их, дополним их. Я готов», - заявил он.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название «желтые жилеты». 1 декабря в Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.