Во Франции из-за протестов ввели мораторий на повышение налогов

«Никакая налоговая выгода не должна быть угрозой единству нации», - сказал Филипп, подчеркнув, что он «услышал гнев французов».
Введение моратория – одно из требований участников движения «желтые жилеты».
Также премьер сообщил, что власти приняли решение отложить введение новых правил технического контроля автомобилей на полгода. Он пообещал прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.
Кроме того, с нового года в стране не будут повышать, как планировалось, тарифы на электричество и газ.
«Тарифы на электричество и газ, которые должны были повыситься с начала года, не будет повышены на время консультаций, то есть в течение наступающей зимы», - уточнил Филипп.
Глава французского кабмина считает, что «эти решения должны привести к миру и спокойствию в стране», и «помочь начать настоящий диалог по всей стране по всем обеспокоенностям, которые были выражены».
«Французы, надевшие желтые жилеты, хотят, чтобы налоги снижались, а работа - оплачивалась. Этого же хотим и мы», - заявил он.
При этом он призвал «подумать вместе о ритме экологической реформы», совместно «бороться против загрязнения, изменения климата».
«Мы должны лучше поддержать французов в этом переходе. Правительство сделало свои предложения, возможно, некоторые недостаточны или неадаптированные. Но решения должны быть различными в больших городах и деревнях, давайте поговорим о них, улучшим их, дополним их. Я готов», - заявил он.
Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название «желтые жилеты». 1 декабря в Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.
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