Сауат Мынбаев сменил зампредов КТЖ

Первым зампредом назначен Канат Альмагамбетов, ранее занимавший должность генерального директора Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».
Заместителем председателя правления по корпоративным вопросам назначен бывший министр труда и соцзащиты населения Серик Абденов, до нового назначения занимавший должность вице-президента по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КазМунайГаз». Заместителем председателя по финансам назначен Даир Кушеров, бывший заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз».
Кроме того, Ардак Мукушов назначен директором департамента правового обеспечения и судебно-претензионной работы, ранее он занимал пост управляющего директора по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз». Бауыржан Урынбасаров - управляющим директором по инфраструктуре – директором филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети». Ранее он был вице-президентом по инфраструктурным проектам АО «НК «КТЖ».
Сауат Мынбаев, ранее возглавлявший КМГ, был назначен на должность председателя правления КТЖ в ноябре.
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