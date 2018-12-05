Сауат Мынбаев сменил зампредов КТЖ

Приказом председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Сауата Мынбаева назначены его заместители, сообщается на сайте КТЖ.

Первым зампредом назначен Канат Альмагамбетов, ранее занимавший должность генерального директора Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

Заместителем председателя правления по корпоративным вопросам назначен бывший министр труда и соцзащиты населения Серик Абденов, до нового назначения занимавший должность вице-президента по управлению человеческими ресурсами АО «НК «КазМунайГаз». Заместителем председателя по финансам назначен Даир Кушеров, бывший заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз».

Кроме того, Ардак Мукушов назначен директором департамента правового обеспечения и судебно-претензионной работы, ранее он занимал пост управляющего директора по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз». Бауыржан Урынбасаров - управляющим директором по инфраструктуре – директором филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети». Ранее он был вице-президентом по инфраструктурным проектам АО «НК «КТЖ».

Сауат Мынбаев, ранее возглавлявший КМГ, был назначен на должность председателя правления КТЖ в ноябре.