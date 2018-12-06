Казахстанцев будут оповещать о задержке поездов

Казахстанцев будут с помощью sms оповещать о задержке поездов более чем на 3 часа. Как сообщает «Казинформ» , система оповещения начнет полноценно функционировать с 1 января 2019 года.

«По аналогии с воздушным транспортом создана система оповещения пассажиров при опоздании поездов более чем на 3 часа, которая будет полноценно функционировать с 1 января 2019 года», - сказал председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Асет Асавбаев на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что для этого при покупке билетов пассажирам необходимо будет указывать свои номера телефонов.

«Мы посмотрим, насколько пассажиры будут этим сервисом пользоваться. В дальнейшем мы будем сокращать время», - добавил Асавбаев.