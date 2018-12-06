Казахстанцев будут оповещать о задержке поездов

Система оповещения начнет полноценно функционировать с 1 января 2019 года
Казахстанцев будут с помощью sms оповещать о задержке поездов более чем на 3 часа. Как сообщает «Казинформ», система оповещения начнет полноценно функционировать с 1 января 2019 года.
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