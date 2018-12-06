Странам ЕАЭС надо завершить работу над соглашением о пенсионном обеспечении – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что странам-участницам Евразийского экономического союза нужно завершить работу по документам, которые обсуждаются не первый год. Такое мнение он озвучил в четверг в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Кроме того, глава Казахстана предложил провести следующее заседание в Астане.

«Нам надо приложить дополнительные усилия для обеспечения полноправного функционирования Евразийского экономического союза. Надо завершить работу по давно обсуждаемым документам, которые направлены на обеспечение движения четырех свобод – товары, капитал, услуги, рабочая сила. Это касается, в том числе, соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС. Документ будет гарантировать гражданам тот объем прав на пенсионное обеспечение, который предусмотрен для резидентов каждой страны», - предложил Назарбаев.

Кроме того, по его мнению, странам-участницам союза необходимо к 2025 году устранить все имеющиеся препятствия во взаимной торговле.

«Это важное условие полноценного функционирования нашего объединения, - подчеркнул президент Казахстана. - Комиссии и правительствам надо активизировать работу в данном направлении».

Также Назарбаев считает важным реализовывать якорные проекты в ключевых секторах экономики, которые на практике «позволят укрепить наши объединения». В связи с чем Евразийской экономической комиссии и правительствам стран союза следует определить перечень таких проектов, которые «мы могли бы совместно осуществить, как это делают другие экономические объединения».

«Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что в далеком 1994 году я впервые выступил с идеей создания именно этого интеграционного проекта в Москве в стенах Московского государственного университета. Тогда я представлял себе мощный экономический союз, который со временем трансформируется в большого игрока на международной арене и будет притягивать своими действиями других, кто захочет с нами работать. Сегодня эта идея стала реальностью, мы в нем работаем. В следующем году исполняется 5 лет с момента подписания договора и 25 идее, о которой я сейчас говорю. Поэтому я предлагаю провести очередное заседание в Астане в день подписания соглашения ЕврАзЭС в мае следующего года», - в заключении предложил президент Казахстана.

В Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. В заседании принимает участие глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Планируется, что в узком составе стороны обсудят вопросы цифровой повестки Евразийского экономического союза и вопросы углубления евразийской интеграции, в том числе, в сферах торговли и энергетики.

В расширенном составе лидеры стран рассмотрят основные направления деятельности ЕЭС на 2019 год.

Всего ожидается, что лидеры стран ЕАЭС обсудят порядка 15 вопросов.