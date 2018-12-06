Развитие взаимовыгодного сотрудничества обсудили главы стран СНГ

В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств, в котором принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, во встрече приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Молдовы Игорь Додон, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Во время встречи главы государств обменялись мнениями по вопросам укрепления и дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», - говорится в сообщении на сайте Акорды.