В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав государств Содружества
  • 231
Развитие взаимовыгодного сотрудничества обсудили главы стран СНГ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РК

В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств, в котором принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, во встрече приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Молдовы Игорь Додон, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Во время встречи главы государств обменялись мнениями по вопросам укрепления и дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
30-градусные морозы ожидаются в Казахстане в декабре
Новости
Сауат Мынбаев сменил зампредов КТЖ
Новости
Всемирный банк считает необходимым ограничить колебание плавающего курса тенге
Новости
Дарига Назарбаева предложила закрыть управления образования по всему Казахстану
Новости
Снегопады и метели ожидаются в Казахстане в выходные
Новости
КФГД сохранил предельные ставки по депозитам физлиц