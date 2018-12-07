МВД планирует выплачивать казахстанцам за сообщения о правонарушениях часть штрафа

Сообщения будут приниматься через приложение на телефоне
Алия Иксанова, Астана, Vласть
МВД Казахстана разрабатывает специальную программу, через которую граждане смогут сообщить о правонарушении и, в случае его подтверждения, в виде поощрения получить часть оплаченного нарушителем штрафа, сообщил в пятницу глава ведомства Калмуханбет Касымов.
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