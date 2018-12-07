МВД планирует выплачивать казахстанцам за сообщения о правонарушениях часть штрафа

МВД Казахстана разрабатывает специальную программу, через которую граждане смогут сообщить о правонарушении и, в случае его подтверждения, в виде поощрения получить часть оплаченного нарушителем штрафа, сообщил в пятницу глава ведомства Калмуханбет Касымов.

«Мы сейчас на правах ГЧП разрабатываем эту программу: 50% штрафа мы отправляем государству, 40% - гражданину, который нам направил (сообщение - V) и 10% уходит фирме, которая разрабатывает эту программу», - сказал Касымов, выступая в сенате на парламентских слушаниях, посвященных модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности.

Он отметил, что «это подходит к определению нулевой терпимости к правонарушениям».

По словам Касымова, внедрение такого мобильного приложения планируется «в целях обеспечения интерактивного взаимодействия с населением».

«Мы изучили опыт Канады, США, Австралии, Ирландии. Там если человек сфотографировал правонарушение, отправил в полицию и оно потверждается, (...) то этому гражданину выплачивается некоторый поощрительный фонд», - сказал министр.