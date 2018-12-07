В аэропорту Алматы из-за плохой видимости вновь задерживают рейсы

Международный аэропорт Алматы вновь предупредил, что в связи с ухудшением метеоусловий возможны изменения в расписании рейсов.

В районе аэропорта наблюдается «туман со снижением видимости до 75/50». В связи с этим на запасной аэродром в Шымкент был направлен самолет рейсом Душанбе-Алматы аивакомпании TajikAir.

Согласно данным онлайн табло аэропорта, по состоянию на 11.15 задерживаются рейсы из Алматы в Усть-Каменогорск, Учарал и Костанай авиакомпании SCAT, международный рейс в Ашгабад, отменен рейс в Астану авиакомпании Air Astana.

На прилет задерживаются рейсы из Шымкента, Астаны, Учарала, Усть-Каменогорска, Кокшетау авиакомпании SCAT, Шымкента и Астаны, международные Нью-Дели, Киев, Баку и Дубай авиакомпании Air Astana. Отменен рейс из Урумчи.

Накануне аэропорт уже сообщал об изменении расписания рейсов из-за плохих метеоусловий.

Между тем в Алматы уже несколько дней наблюдается сильный смог.