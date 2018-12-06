Смог накрыл Астану и Алматы. Синоптики столицы отрицают высокий уровень загрязнения воздуха

Филиал РГП Казгидромет в Астане отрицает высокий уровень загрязнения воздуха в столице, а филиал организации в Алматы отказывается комментировать данные сайта AirKaz.org, согласно которым, уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах страны многократно превышает предельно допустимый.

Жители Астаны с утра четверга делятся фотографиями смога, который накрыл город. В Алматы очень высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается третьи сутки.

Согласно данным независимого сайта мониторинга воздуха airkaz.org, в столице уровень загрязнения в утренние часы превышал норму в десятки раз (выше 400 мкг/куб м при норме не выше 25 мкг/куб м), затем снизился. В Алматы со вторника нормы загрязнения, согласно порталу, также показывают серьезное превышение - от 200 до 300 мкг/куб м.

Между тем в столичном филиале Казгидромета пояснили Vласти, что превышения имели место, но они были незначительны.

«По данным наблюдения 10-ти стационарных постов, превышения наблюдались на посту №1 (ул. Жамбыла,11, Сарыаркинский район), на посту №2 (пр. Республики, 35, Сарыаркинский район), на посту №3 (ул. Тельжан Шонанұлы, 47, Байконурский район), на посту №4 (пр. Богенбай батыра, 69, Сарыаркинский район), на посту № 5 (проспект Туран, 2/1, Сарыаркинский район), № 8 (ул. Бабатайулы 24, Сарыаркинский район), № 9 (ул. А. Байтурсынова, Алматинский район), № 10 (ул. К. Мунайтпасова, 13, Алматинский район)», - сообщили в столичном филиале Казгидромета.

Там также добавили, что в Астане, по их данным, «в целом по городу случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано».

По их данным, наблюдались незначительные превышения в ночное, утреннее и вечернее время суток.

В алматинском филиале Казгидромета журналисту Vласти отказались давать устный комментарий и попросили выслать письменный запрос, ответ на который обещали предоставить в течение нескольких дней.

Скриншот портала airkaz.org.

Сильный смог - постоянная проблема для Алматы в холодное время года, после начала в городе отопительного сезона. В Астане смог наблюдается реже из-за лучшей продуваемости города.