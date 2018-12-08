В Германии избрали нового лидера партии ХДС

На съезде ХДС в пятницу делегаты партии избрали нового председателя ХДС, им стала генеральный секретарь ХДС​ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее во втором туре выборов проголосовали 517 делегатов, за главного оппонента – бывшего главу парламентской фракции консерваторов Фридриха Мерца – 482. Всего в голосовании приняли участие 999 делегатов.

Немецкие аналитики характеризовали Крамп-Карренбауэр, которую СМИ порой называют мини-Меркель, как кандидата, чьи взгляды во многом перекликаются с политикой нынешнего канцлера. И хотя Меркель не стала публично поддерживать ни одного из кандидатов, ее назначение Крамп-Карренбауэр на пост генсека партии в феврале этого года было интерпретировано как попытка возвести ее в статус преемника.

Напомним, что об уходе с поста председателя ХДС Ангела Меркель объявила в конце октября. На этом посту она провела 18 лет. Тогда же она заявила, что не будет пытаться сохранить за собой пост главы правительства на следующих выборах. Срок ее нынешних полномочий как канцлера истекает в 2021 году.

Выступая с прощальной речью в пятницу, Меркель призвала соратников сохранять верность христианско-демократическим ценностям и подчеркнула, что партия может одерживать победы даже в непростые времена, если «мы будем действовать собранно и целеустремленно».

Председатель ХДС – очень важная должность, обладатель которой де-факто становится кандидатом на пост канцлера от этой партии на следующих выборах в бундестаг.