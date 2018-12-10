Фильм по сценарию Дениса Тена выйдет в прокат в 2019 году

Фильм по сценарию фигуриста Дениса Тена выйдет на экраны в 2019 году. Об этом Sputnik Казахстан сообщил режиссер Тимур Бекмамбетов.

«Я планирую поехать в Казахстан, встретиться с мамой Дениса. Нас поддерживают спонсоры, которые выделили достаточное количество денег. Этот фильм точно будет снят и выйдет на экраны в следующем году, как мы и обещали. Мечта Дениса будет реализована», - сказал Бекмамбетов.

За 6 дней до гибели Денис Тен принял участие в конкурсе сценариев, который проводила кинокомпании Bazelevs Production Тимура Бекмамбетова. Фигурист оказался в числе полуфиналистов. После его гибели Бекмамбетов заявил, что в память о Денисе Тене возьмется за съемки фильма. Продюсировать картину будет фонд имени Дениса Тена. По замыслу фигуриста, фильм об отношениях глухой девушки и немого юноши будет снят в формате screenlife – когда действие происходит исключительно на экране компьютера.

25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.

Дело об убийстве Дениса до сих пор не передано в суд, хотя глава МВД обещал, что это произойдет еще до конца сентября. 4 декабря подозреваемым в убийстве фигуриста в пятый раз продлили арест.