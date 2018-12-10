Собственников жилья в Казахстане будут уведомлять о зарегистрированных по их адресу лицах

Собственников жилья в Казахстане будут уведомлять, сколько человек зарегистрировано по их адресу. По данным МВД республики, уведомлять планируется посредством sms, через квитанции об оплате комуслуг и платежные терминалы.

«В настоящее время разрабатывается сервис об уведомлении собственников жилья о количестве зарегистрированных граждан на его объекте недвижимости через портал «электронного правительства», посредством СМС-сообщений, мобильных приложений, платежных терминалов, в квитанциях об оплате коммунальных услуг, нотариусами при совершении сделок по недвижимости для снятия с регистрации не проживающих лиц», - говорится в сообщении МВД.

Отметим, что сегодня собственник жилья может получить сведения на всех лиц, зарегистрированных по его адресу, при обращении в ЦОН либо через портал «электронного правительства». Снять с регистрации не проживающих по его адресу лиц собственник может также через ЦОН, портал egov.kz или с помощью одноразового пароля, если номер мобильного телефона зарегистрирован в базе мобильных граждан портала «электронного правительства».

Вместе с тем в МВД признали, что «при выдаче адресных справок о зарегистрированных по одному адресу лицах выявляются проблемные вопросы».

«Так, в справках отражались лица, зарегистрированные до приобретения жилья (в том числе умершие, выехавшие за пределы республики). Данные вопросы возникли в переходный период и носят временный характер. В этой связи проводится работа по автоматическому снятию с регистрации умерших, выехавших за пределы РК, вышедших из гражданства Республики Казахстан», - добавили в министерстве.

Ранее МВД сообщало о переходе всех госорганов на единый формат адресных сведений на основании Регистрационного кода адреса (РКА). На сегодняшний день адресные сведения с РКА в базе данных имеют уже более 8,7 млн казахстанцев. За счет интеграции госорганов создана так называемая электронная домовая книга.