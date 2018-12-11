Во Франции ввели режим экономического и социального ЧП
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Мир за ночь 11-12 декабря 2018 года

Во Франции ввели режим экономического и социального ЧП, предложенные французским президентом антикризисные меры обойдутся стране в 10 млрд евро, а протест «желтых жилетов» пошел в Европу. Тем временем в Великобритании отложили парламентское голосование по Brexit, инфляция в Венесуэле в годовом исчислении приблизилась к 1 300 000%, в Китае запретили продажу семи моделей iPhone, Google сообщила об утечке данных более 52 млн пользователей, а в полиции Абу-Даби появились патрули на верблюдах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего обращения к жителям страны заявил о вводе экономического и социального чрезвычайного положения, сообщает РБК. Согласно указу президента, правительству поручено повысить минимальный уровень зарплаты в стране на 100 евро в месяц, начиная с января 2019 года. Также со следующего года будет отменено увеличение налога на социальное обеспечение для пенсионеров, получающих менее 2 тыс. евро в месяц, а оплата всех сверхурочных работ будет производится без уплаты налогов. Также не будут облагаться сборами премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года. К введению этих мер призывали протестующие, которые стали выдвигать новые требования. В то же время, Макрон отказался вернуть налог на дорогое имущество.

Между тем госсекретарь Франции Оливье Дюссо считает, что предложенные президентом Франции Эммануэлем Макроном меры по преодолению социального и экономического кризиса в стране обойдутся в 8-10 млрд евро, сообщает «РИА Новости». «Сейчас мы уточняем сумму, чтобы понять, как мы будем эти меры финансировать», - отметил госсекретарь. Он напомнил, что во вторник премьер-министр представит предложенные президентом меры, после чего «появится возможность уточнить ряд вещей».

«Известия» же сообщают, что протест «желтых жилетов» пошел в Европу. В частности, волна спонтанных митингов, начавшихся в Париже, прокатилась по Бельгии, Германии, Голландии, Сербии, Черногории и другим странам континента. Это грозит перейти в политическую плоскость, пишет издание. Эксперты отмечают, что нерешенность многих проблем во Франции спровоцировала протестные движения. По аналогичным причинам это перекинулось в соседние страны. Так, в Германии правые уже взяли на вооружение идеи и символику протестов, направив их против мигрантов, а левые выразили солидарность «желтым жилетам» в борьбе с крупным капиталом. В Бельгии на основе идей французских протестантов уже готовятся сформировать партию к предстоящим в 2019 году выборам в Европарламент.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в понедельник о переносе на неопределенный срок парламентского голосования по достигнутому соглашению об условиях Brexit, сообщает ТАСС. Выступая в Палате общин британского парламента, она признала, что запланированная изначально на 11 декабря процедура не состоится из-за того, что у правительства нет шансов на успех. Она считает, что причина этому – достигнутая с ЕС договоренность о будущем статусе Северной Ирландии не устраивает многие политические силы в Соединенном Королевстве. Между тем парламент Великобритании проведет во вторник экстренные дебаты. Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении – 1 290 000%. Как сообщает ТАСС, такие данные обнародовал в понедельник глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Рафаэль Гусман. По мнению политика, ответственность за «голод и трагедию» венесуэльского народа лежит на правительстве. Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. МВФ прогнозировал, что к концу года инфляция в стране может достичь 1 000 000%.

Компания Apple подала апелляцию на решение суда о запрете на продажу iPhone в Китае. Как пишут «Известия», поводом стало решение китайского суда, вставшего в войне патентов на сторону американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm. Как отметили в Apple, «Qualcomm заявляет о трех патентах, которые они никогда не получали ранее, в том числе один, который уже был признан недействительным». Под запретом оказались импорт и продажи iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Сотрудники Google выявили ошибку, из-за которой сторонние разработчики могли получить доступ к некоторым личным данным пользователей. В частности, как сообщает РБК, сторонние приложения могли запросить имена и возраст пользователей, род деятельности, адрес электронной почты. Запрос мог быть произведен даже в том случае, если пользователь скрыл свой профиль из публичного доступа. Ошибка содержалась в обновленном ПО, которое было предоставлено для скачивания в ноябре, программисты смогли устранить неполадку через неделю. Всего из-за неполадки пострадали 52,5 млн человек в соцсети Google+, однако в компании подчеркнули, что не нашли доказательств того, что чьи-либо личные данные были использованы третьими лицами.

Полиция эмирата Абу-Даби объявила о создании специальных патрулей на верблюдах, сообщает «РИА Новости». Главнокомандующий полицией Мухаммед аль-Румейси заявил, что помимо обеспечения безопасности этот шаг направлен на сохранение эмиратских традиций. «Полицейские были обучены по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по предотвращению преступлений и общению с публикой», - отметил он. Патрули на верблюдах можно будет встретить не только в пустынной местности, но и в городах.

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