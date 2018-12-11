12 млн тонн составила добыча нефти на Кашагане за 11 месяцев

За 11 месяцев текущего год на месторождении Кашаган добыто 12 млн тонн нефти, сообщил во вторник в кулуарах заседания правительства журналистам министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Уже за 11 месяцев 12 млн (тонн - V) выполнено», - сказал Бозумбаев.

В целом по итогам года ожидается добыча выше 13 млн тонн.

«Если 12 млн разделите на 11 месяцев, а потом умножите на 12 – цифра четкая будет», - подчеркнул министр.

Вместе с тем Бозумбаев рассказал о договоренностях, достигнутых в Вене в рамках переговоров стран ОПЕК и не ОПЕК.

«Казахстан присоединился, как все. Там же ОПЕК страны на 2,5% (договорились снизить добычу - V), не ОПЕК – 2%. Мы думаем, в пределах 40 тыс. баррелей ограничение будет (в Казахстане - V)», - сообщил глава Минэнерго, отметив, что ограничение будет действовать до первой половины 2019 года.