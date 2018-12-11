Вместе с тем Казахстан ограничит суточную добычу нефти
  • 275
12 млн тонн составила добыча нефти на Кашагане за 11 месяцев
ФОТО С САЙТА WWW.OFFSHOREENERGYTODAY.COM

Тамара Вааль, Астана, Vласть

За 11 месяцев текущего год на месторождении Кашаган добыто 12 млн тонн нефти, сообщил во вторник в кулуарах заседания правительства журналистам министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Уже за 11 месяцев 12 млн (тонн - V) выполнено», - сказал Бозумбаев.

В целом по итогам года ожидается добыча выше 13 млн тонн.

«Если 12 млн разделите на 11 месяцев, а потом умножите на 12 – цифра четкая будет», - подчеркнул министр.

Вместе с тем Бозумбаев рассказал о договоренностях, достигнутых в Вене в рамках переговоров стран ОПЕК и не ОПЕК.

«Казахстан присоединился, как все. Там же ОПЕК страны на 2,5% (договорились снизить добычу - V), не ОПЕК – 2%. Мы думаем, в пределах 40 тыс. баррелей ограничение будет (в Казахстане - V)», - сообщил глава Минэнерго, отметив, что ограничение будет действовать до первой половины 2019 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Дарига Назарбаева предложила закрыть управления образования по всему Казахстану
Новости
Сауат Мынбаев сменил зампредов КТЖ
Новости
Минздрав расширил перечень заболеваний, при которых устанавливается бессрочная инвалидность
Новости
Байбек пожаловался, что акимату мешают наводить порядок в городе
Новости
Смог накрыл Астану и Алматы. Синоптики столицы отрицают высокий уровень загрязнения воздуха
Новости
Права казахстанцев на собственность усилили депутаты мажилиса